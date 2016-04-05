Зилина (Качковская) Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зилина (Качковская) Любовь Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1989 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.04.2016

Дочь: Зилина Василиса Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.07.2021

Сын: Зилин Иван Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зилин Михаил Михайлович

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