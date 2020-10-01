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Курочкина Дарья Николаевна
Курочкина Дарья Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.10.2020
Пол
Женский
Отец
Курочкин Николай Викторович
1987 г.р.
Мать
Курочкина - Баннова Марина Владимировна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.2020
Отец:
Курочкин Николай Викторович
Мать:
Курочкина - Баннова Марина Владимировна
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