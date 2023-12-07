Васильева (Серболина) Ефросинья
Место рожденияБелоруссия, деревня Зайково
Дата рождения23.08.1894
Дата смерти03.01.1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1894
Отец: Серболин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Васильева) Анна
Отец ребёнка: Васильев Кушнаревский Кухнаревский Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Сын: Васильев Петр
Отец ребёнка: Васильев Кушнаревский Кухнаревский Григорий
Рождение ребёнка
25.09.1928
Дочь: Дубровская (Васильева) Ольга
Отец ребёнка: Васильев Кушнаревский Кухнаревский Григорий
Рождение ребёнка
19.03.1933
Сын: Васильев Дмитрий
Отец ребёнка: Васильев Кушнаревский Кухнаревский Григорий
Рождение ребёнка
13.07.1938
Дочь: Чванова (Васильев) Надежда
Отец ребёнка: Васильев Кушнаревский Кухнаревский Григорий
Смерть
03.01.1974
Пермь, Пермский, Пермский край