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Васильева (Серболина) Ефросинья

Место рождения

Белоруссия, деревня Зайково

Дата рождения

23.08.1894

Дата смерти

03.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1894

Отец: Серболин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Васильева) Анна

Отец ребёнка: Васильев Кушнаревский Кухнаревский Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Кушнаревский Кухнаревский Григорий

Рождение ребёнка
1925

Сын: Васильев Петр

Отец ребёнка: Васильев Кушнаревский Кухнаревский Григорий

Рождение ребёнка
25.09.1928

Дочь: Дубровская (Васильева) Ольга

Отец ребёнка: Васильев Кушнаревский Кухнаревский Григорий

Рождение ребёнка
19.03.1933

Сын: Васильев Дмитрий

Отец ребёнка: Васильев Кушнаревский Кухнаревский Григорий

Рождение ребёнка
13.07.1938

Дочь: Чванова (Васильев) Надежда

Отец ребёнка: Васильев Кушнаревский Кухнаревский Григорий

Смерть
03.01.1974
Пермь, Пермский, Пермский край

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