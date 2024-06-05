Пузанков Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смерти10.04.1882
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Пузанков Афанасий Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1878
Города Буинска мещанин ИоаннъАфанасьевъ Пузанковъ, приписанный к 1-му Буинскому призывному участку по отправлению воинской повинности, православный, первым браком - 20 лет Вдова Буинского мещанина про... Показать все
Смерть
10.04.1882
Буинский мещанин Иван Афанасьев Пузанков 24 года - от чахотки