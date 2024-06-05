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Пузанков Иван Афанасьевич

Место рождения

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1858

Дата смерти

10.04.1882

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1858 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1858

Отец: Пузанков Афанасий Алексеевич

Мать: не указана

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Около 1878

Жена: Пигузова Агрипина Игнатьевна

Города Буинска мещанин ИоаннъАфанасьевъ Пузанковъ, приписанный к 1-му Буинскому призывному участку по отправлению воинской повинности, православный, первым браком - 20 лет Вдова Буинского мещанина про... Показать все
Смерть
10.04.1882
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Буинский мещанин Иван Афанасьев Пузанков 24 года - от чахотки

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