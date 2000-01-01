Ергян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ергян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1655

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1636 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1680 г.р.

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1655

Отец: Йазегер

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Юлык

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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