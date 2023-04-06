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Останин Митрофан Егоров

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Место рождения

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Останин Егор Осипов

Мать: Останина Фекла Давыдова

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Останин Иван Митрофанов

Мать ребёнка: Останина Ирина Денисова

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Наталия Митрофанова

Мать ребёнка: Останина Ирина Денисова

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1796 ст.

Сын: Останин Яков Митрофанов

Мать ребёнка: Останина Ирина Денисова

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Ирина Митрофанова

Мать ребёнка: Останина Ирина Денисова

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Ирина Денисова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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