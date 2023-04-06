Останин Митрофан Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: Останин Егор Осипов
Мать: Останина Фекла Давыдова
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Останина Ирина Денисова
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Наталия Митрофанова
Мать ребёнка: Останина Ирина Денисова
Рождение ребёнка
09.10.1796 ст.
Мать ребёнка: Останина Ирина Денисова
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Ирина Митрофанова
Мать ребёнка: Останина Ирина Денисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Останина Ирина Денисова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812