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Лхамажапов Алдар Ринчин-Нимаевич
Лхамажапов Алдар Ринчин-Нимаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.07.2008
Пол
Мужской
Отец
Лхамажапов Ринчин-Нима Цыренжапович
1972 г.р.
Мать
Лхамажапова Ольга Владимировна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.2008
Отец:
Лхамажапов Ринчин-Нима Цыренжапович
Мать:
Лхамажапова Ольга Владимировна
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