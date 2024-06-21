(Уракова) Надежда Артемьева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813
Отец: Ураков Артемий Иванов
Мать: Уракова Агафья Андреева
Год рождения вычислен по РС
Упоминание
?.03.1816
Упоминается в возрасте 3 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 176, №41).
Упоминание
26.03.1834
Упоминается в возрасте 21 года в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 269, №38).
Смерть
Неизвестно