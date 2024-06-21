(Уракова) Надежда Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Уракова) Надежда Артемьева

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1777 г.р.

Мать

Вычислено 1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813

Отец: Ураков Артемий Иванов

Мать: Уракова Агафья Андреева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС
Упоминание
?.03.1816
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 3 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 176, №41).
Упоминание
26.03.1834
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 21 года в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 269, №38).
Смерть
Неизвестно

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