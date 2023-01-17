Константин Корнеев
Место рождения
Дата рождения1743 ст.
Дата смерти1791 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.
Отец: Корней Зотов
Мать: Матрёна Степанова
Рождение ребёнка
1747 ст.
Дочь: Февронья Константинова
Мать ребёнка: Василиса Федотова
Рождение ребёнка
1759 ст.
Сын: Ефим Константинов
Мать ребёнка: Василиса Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Федотова
Смерть
1791 ст.