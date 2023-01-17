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Константин Корнеев

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Место рождения

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1743 ст.

Дата смерти

1791 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.

Отец: Корней Зотов

Мать: Матрёна Степанова

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1747 ст.

Дочь: Февронья Константинова

Мать ребёнка: Василиса Федотова

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Ефим Константинов

Мать ребёнка: Василиса Федотова

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Федотова

Смерть
1791 ст.
Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
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