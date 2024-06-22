Усова (Меринова) Степанида Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.09.1855
Муж: Усов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
18.09.1857
Рождение ребёнка
27.09.1863
Рождение ребёнка
17.01.1871
Сын: Усов Семен Иванович
Отец ребёнка: Усов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
27.09.1874
Смерть
Неизвестно