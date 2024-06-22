Усова (Меринова) Степанида Трифоновна 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усова (Меринова) Степанида Трифоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.09.1855

Муж: Усов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
18.09.1857

Дочь: (Усова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Усов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
27.09.1863

Дочь: (Усова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Усов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
17.01.1871

Сын: Усов Семен Иванович

Отец ребёнка: Усов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
27.09.1874

Дочь: (Усова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Усов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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