Еланцева Анисья Фирстовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Георгий
Отец ребёнка: Еланцев Гаврила Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Еланцев Гаврила Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрепина
Отец ребёнка: Еланцев Гаврила Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еланцева Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Еланцев Гаврила Федорович
Рождение ребёнка
22.06.1907
Сын: Еланцев Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Еланцев Гаврила Федорович
Смерть
Неизвестно