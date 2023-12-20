Еланцева Анисья Фирстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еланцева Анисья Фирстовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Георгий

Отец ребёнка: Еланцев Гаврила Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Еланцев Гаврила Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрепина

Отец ребёнка: Еланцев Гаврила Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еланцева Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Еланцев Гаврила Федорович

Рождение ребёнка
22.06.1907

Сын: Еланцев Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Еланцев Гаврила Федорович

Смерть
Неизвестно

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