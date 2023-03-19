Голева (-) Евфимия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1908 ст.
Дочь: Голева Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Голев Степан Максимович
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
№-241ж
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно