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Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Никанор Егорович

Отец ребёнка: Егор Мартинович

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Мартынов Андрей Егорович

Отец ребёнка: Егор Мартинович

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Мартынова Феодосия Егоровна

Отец ребёнка: Егор Мартинович

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Мартынов Матвей Егорович

Отец ребёнка: Егор Мартинович

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Мартынов Егор Егорович

Отец ребёнка: Егор Мартинович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мартынова Авдотья Егоровна

Отец ребёнка: Егор Мартинович

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

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