Домна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Никанор Егорович
Отец ребёнка: Егор Мартинович
Рождение ребёнка
Около 1816
Отец ребёнка: Егор Мартинович
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Мартынова Феодосия Егоровна
Отец ребёнка: Егор Мартинович
Рождение ребёнка
Около 1823
Отец ребёнка: Егор Мартинович
Рождение ребёнка
Около 1826
Отец ребёнка: Егор Мартинович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мартынова Авдотья Егоровна
Отец ребёнка: Егор Мартинович