Бахарев Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1953
Рождение ребёнка
16.01.1973
Дочь: Бережная (Бахарева) Лариса Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1983
Сын: Бахарев Антон Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1983
Сын: Бахарев Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана