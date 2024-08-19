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Бахарев Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1953

Отец: Бахарев Николай Николаевич

Мать: Чернова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
16.01.1973

Дочь: Бережная (Бахарева) Лариса Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1983

Сын: Бахарев Антон Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1983

Сын: Бахарев Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

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