Захарченко Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарченко Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1897

Дата смерти

15.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЖК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1929

Сын: Захарченко Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Захарченко Григорий Иванович

Западинцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарченко Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Захарченко Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарченко Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Захарченко Григорий Иванович

Смерть
15.01.1983
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