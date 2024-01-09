Захарченко Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1897
Дата смерти15.01.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.02.1929
Сын: Захарченко Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Захарченко Григорий Иванович
Западинцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захарченко Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Захарченко Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарченко Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Захарченко Григорий Иванович
Смерть
15.01.1983