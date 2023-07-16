Дроздецкая (Полуйкова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздецкая (Полуйкова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дроздецкая Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Дроздецкий Михаил Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симонова (Дроздецкая) Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Дроздецкий Михаил Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Желябовская (Дроздецкая) Матрёна Михайловна

Отец ребёнка: Дроздецкий Михаил Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисицина (Дроздецкая) Вера Михайловна

Отец ребёнка: Дроздецкий Михаил Илларионович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Дроздецкий Кузьма Михайлович

Отец ребёнка: Дроздецкий Михаил Илларионович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Дроздецкий Егор Михайлович

Отец ребёнка: Дроздецкий Михаил Илларионович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Дроздецкий Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Дроздецкий Михаил Илларионович

Рождение ребёнка
26.04.1939

Сын: Дроздецкий Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Дроздецкий Михаил Илларионович

Смерть
1983

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