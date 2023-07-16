Дроздецкая (Полуйкова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дроздецкая Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Дроздецкий Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симонова (Дроздецкая) Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Дроздецкий Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Желябовская (Дроздецкая) Матрёна Михайловна
Отец ребёнка: Дроздецкий Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисицина (Дроздецкая) Вера Михайловна
Отец ребёнка: Дроздецкий Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Дроздецкий Кузьма Михайлович
Отец ребёнка: Дроздецкий Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Дроздецкий Егор Михайлович
Отец ребёнка: Дроздецкий Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Дроздецкий Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Дроздецкий Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
26.04.1939
Сын: Дроздецкий Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Дроздецкий Михаил Илларионович
Смерть
1983