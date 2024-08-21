Ирина Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1852
Сын: Краснов Кузьма Порфирьевич
Отец ребёнка: Краснов Порфирий Алексеевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Краснов Константин Порфирьевич
Отец ребёнка: Краснов Порфирий Алексеевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Краснова Горшенина Матрона Порфирьевна
Отец ребёнка: Краснов Порфирий Алексеевич
Рождение ребёнка
20.11.1861
Сын: Краснов Александр Порфирьевич
Отец ребёнка: Краснов Порфирий Алексеевич
Смерть
Неизвестно