Ирина Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Порфирий Алексеевич

Рождение ребёнка
01.11.1852

Сын: Краснов Кузьма Порфирьевич

Отец ребёнка: Краснов Порфирий Алексеевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Краснов Константин Порфирьевич

Отец ребёнка: Краснов Порфирий Алексеевич

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Краснова Горшенина Матрона Порфирьевна

Отец ребёнка: Краснов Порфирий Алексеевич

Рождение ребёнка
20.11.1861

Сын: Краснов Александр Порфирьевич

Отец ребёнка: Краснов Порфирий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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