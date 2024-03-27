Нигматулла Рафиков Глава
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Рафик Шарипов №50-80
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1831
Сын: Нигматуллин Гафиатулла Дом156
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно