Нигматулла Рафиков Глава — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигматулла Рафиков Глава

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1766 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Рафик Шарипов №50-80

Мать: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1831

Сын: Нигматуллин Гафиатулла Дом156

Мать ребёнка: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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