Блинов Калина Федоров
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти23.06.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Блинов Федор Агафонов
Мать: Блинова Надежда Семенова
ГАСО Ф. 74, оп. 1, ед. хр. 1. 1797 г. РС удельных Золотовского приказа
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Блинова Софья Федотова
ГАСО Ф. 606, оп. 1, д. 294 1827 г. РС Золотовский удельный приказ
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Блинова Софья Федотова
ГАСО, Ф. 637, оп. 1, д.1244 ИВ Покровской церкви Новоузенска 1856, ИВ с. Крепость Узень
Рождение ребёнка
1821
Сын: Блинов Петр Калинов
Мать ребёнка: Блинова Софья Федотова
ГАСО Ф. 606, оп. 1, д. 294 1827 г. РС Золотовский удельный приказ
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Блинова Софья Федотова
ЦГАСО ф.32 оп.19 д.92 Исповедная роспись по Градо-Новоузенскому Покровскому собору 1880
Рождение ребёнка
17.01.1831
Дочь: Ксения Калинова
Мать ребёнка: Блинова Софья Федотова
ГАСО, Ф. 637, оп. 1, д. 1210 МК Чартанлы 1831
Рождение ребёнка
1831
Сын: Блинов Егор Калинов
Мать ребёнка: Блинова Софья Федотова
ЦГАСО Ф. 150, о. 1, д. 178 Ревизские сказки 1858 (город Новоузенск)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Калинова
Мать ребёнка: Блинова Софья Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Софья Федотова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина Калинова
Мать ребёнка: Блинова Софья Федотова
Смерть
23.06.1836
ЦГАСО ф.150 оп.1 д.74а Список купцов и мещан г. Новоузенска 1850