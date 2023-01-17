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Блинов Калина Федоров

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Место рождения

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

23.06.1836

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Блинов Федор Агафонов

Мать: Блинова Надежда Семенова

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
ГАСО Ф. 74, оп. 1, ед. хр. 1. 1797 г. РС удельных Золотовского приказа
Рождение ребёнка
1816

Сын: Блинов Петр Калинников

Мать ребёнка: Блинова Софья Федотова

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО Ф. 606, оп. 1, д. 294 1827 г. РС Золотовский удельный приказ
Рождение ребёнка
1818

Сын: Блинов Терентий Калинов

Мать ребёнка: Блинова Софья Федотова

ГАСО, Ф. 637, оп. 1, д.1244 ИВ Покровской церкви Новоузенска 1856, ИВ с. Крепость Узень
Рождение ребёнка
1821

Сын: Блинов Петр Калинов

Мать ребёнка: Блинова Софья Федотова

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО Ф. 606, оп. 1, д. 294 1827 г. РС Золотовский удельный приказ
Рождение ребёнка
1827

Сын: Блинов Григорий Калинов

Мать ребёнка: Блинова Софья Федотова

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ЦГАСО ф.32 оп.19 д.92 Исповедная роспись по Градо-Новоузенскому Покровскому собору 1880
Рождение ребёнка
17.01.1831

Дочь: Ксения Калинова

Мать ребёнка: Блинова Софья Федотова

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО, Ф. 637, оп. 1, д. 1210 МК Чартанлы 1831
Рождение ребёнка
1831

Сын: Блинов Егор Калинов

Мать ребёнка: Блинова Софья Федотова

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ЦГАСО Ф. 150, о. 1, д. 178 Ревизские сказки 1858 (город Новоузенск)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Калинова

Мать ребёнка: Блинова Софья Федотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Софья Федотова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина Калинова

Мать ребёнка: Блинова Софья Федотова

Смерть
23.06.1836
Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ЦГАСО ф.150 оп.1 д.74а Список купцов и мещан г. Новоузенска 1850
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