Хорохордина Ирина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорохордина Ирина Егоровна

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Место рождения

Синие Липяги, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Синие Липяги, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крючкова Матрёна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорохордин Федор

Отец ребёнка: Хорохордин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хорохордина Вера

Отец ребёнка: Хорохордин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорохордин Митрофан

Отец ребёнка: Хорохордин Фёдор

Синие Липяги, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорохордин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елфимова Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Хорохордин Фёдор

Синие Липяги, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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