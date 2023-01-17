Хорохордина Ирина Егоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крючкова Матрёна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорохордин Федор
Отец ребёнка: Хорохордин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорохордина Вера
Отец ребёнка: Хорохордин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорохордин Митрофан
Отец ребёнка: Хорохордин Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хорохордин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елфимова Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Хорохордин Фёдор
Смерть
Неизвестно