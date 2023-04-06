Иван Изотов
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Изот Иванов
Мать: Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
1818
Сын: Изотов Петр Иванов
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
1823
Сын: Алексей Иванов
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Изотов Егор Иванов
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
1837
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Мелания Григорьева
Рождение ребёнка
1841
Сын: Матвей Иванов
Мать ребёнка: Мелания Григорьева
Рождение ребёнка
1844
Сын: Арсений Иванов
Мать ребёнка: Мелания Григорьева
Рождение ребёнка
1848
Сын: Павел Иванов
Мать ребёнка: Мелания Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелания Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Иванова
Смерть
Неизвестно