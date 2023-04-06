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Иван Изотов

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Место рождения

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Изот Иванов

Мать: Пелагея Петрова

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Изотов Петр Иванов

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Алексей Иванов

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Изотов Егор Иванов

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Мелания Григорьева

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Матвей Иванов

Мать ребёнка: Мелания Григорьева

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Арсений Иванов

Мать ребёнка: Мелания Григорьева

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Павел Иванов

Мать ребёнка: Мелания Григорьева

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелания Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Иванова

Смерть
Неизвестно
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