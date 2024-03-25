Солнцев (Соцков) Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Аполинария
Рождение ребёнка
1937
Сын: Солнцев (соцков) Игорь Михайлович
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Аполинария
Рождение ребёнка
1939
Сын: Солнцев (соцков) Леонид Михайлович
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Аполинария
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1944