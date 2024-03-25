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Солнцев (Соцков) Михаил Иванович

Место рождения

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

1916

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Солнцев (соцков) Иван Гаврилович

Мать: Солнцева (соцкова) Мария Петровна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1935

Сын: Солнцев Борис Михайлович

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Аполинария

Рождение ребёнка
1937

Сын: Солнцев (соцков) Игорь Михайлович

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Аполинария

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1939

Сын: Солнцев (соцков) Леонид Михайлович

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Аполинария

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солнцева (соцкова) Аполинария

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1944
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