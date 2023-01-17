Боршевникова (Хомутинникова) Анна Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боршевникова (Хомутинникова) Анна Афанасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1854

Дочь: Александра Павлова

Отец ребёнка: Боршевников Павел Иродионов

Рождение ребёнка
04.01.1856

Сын: Боршевников Феодосий Павлов

Отец ребёнка: Боршевников Павел Иродионов

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1857

Сын: Боршевников Петр Павлов

Отец ребёнка: Боршевников Павел Иродионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боршевников Павел Иродионов

Смерть
Неизвестно
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