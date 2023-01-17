Боршевникова (Хомутинникова) Анна Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1854
Дочь: Александра Павлова
Отец ребёнка: Боршевников Павел Иродионов
Рождение ребёнка
04.01.1856
Сын: Боршевников Феодосий Павлов
Отец ребёнка: Боршевников Павел Иродионов
Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1857
Отец ребёнка: Боршевников Павел Иродионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно