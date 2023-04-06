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Огурцова Анна Никаноровна

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Место рождения

Никулиха, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Около 1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1877 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Никулиха, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
1900

Муж: Огурцов Василий

Никулиха, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Огурцов Василий

Отец ребёнка: Огурцов Василий

Никулиха, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Голенцова Мария

Отец ребёнка: Огурцов Василий

Никулиха, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.11.1907

Сын: Огурцов Иван

Отец ребёнка: Огурцов Василий

Никулиха, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Огурцов Алексей

Отец ребёнка: Огурцов Василий

Никулиха, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Черепанова Марфа

Отец ребёнка: Огурцов Василий

Поповичи, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Огурцов Николай

Отец ребёнка: Огурцов Василий

Поповичи, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Огурцов Геннадий

Отец ребёнка: Огурцов Василий

Поповичи, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Фаина

Отец ребёнка: Огурцов Василий

Поповичи, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Около 1962
Поповичи, Целинный муниципальный район, Алтайский край
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