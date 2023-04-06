Огурцова Анна Никаноровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиОколо 1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1900
Муж: Огурцов Василий
Рождение ребёнка
1902
Сын: Огурцов Василий
Отец ребёнка: Огурцов Василий
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Голенцова Мария
Отец ребёнка: Огурцов Василий
Рождение ребёнка
11.11.1907
Сын: Огурцов Иван
Отец ребёнка: Огурцов Василий
Рождение ребёнка
1909
Сын: Огурцов Алексей
Отец ребёнка: Огурцов Василий
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Черепанова Марфа
Отец ребёнка: Огурцов Василий
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Огурцов Николай
Отец ребёнка: Огурцов Василий
Рождение ребёнка
1915
Сын: Огурцов Геннадий
Отец ребёнка: Огурцов Василий
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Фаина
Отец ребёнка: Огурцов Василий
Смерть
Около 1962