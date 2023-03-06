Юдина (Канабеева) Парасковия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Рождение ребёнка
03.11.1856
Дочь: Епистимия Поликарповна
Отец ребёнка: Юдин Поликарп Семионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юдин Никифор Поликарпович
Отец ребёнка: Юдин Поликарп Семионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харитина Поликарповна
Отец ребёнка: Юдин Поликарп Семионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Поликарповна
Отец ребёнка: Юдин Поликарп Семионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юдин Поликарп Семионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно