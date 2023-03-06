Юдина (Канабеева) Парасковия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Канабеева) Парасковия Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Канабеев Антон Тимофевич

Мать: Канабеева Агафья Сергеевна

Рождение ребёнка
03.11.1856

Дочь: Епистимия Поликарповна

Отец ребёнка: Юдин Поликарп Семионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдин Никифор Поликарпович

Отец ребёнка: Юдин Поликарп Семионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харитина Поликарповна

Отец ребёнка: Юдин Поликарп Семионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Поликарповна

Отец ребёнка: Юдин Поликарп Семионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдин Карп Поликарпович

Отец ребёнка: Юдин Поликарп Семионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Поликарп Семионович

Смерть
Неизвестно
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