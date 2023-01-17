Клейн (Klein) Филипп (Philippus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клейн (Klein) Филипп (Philippus)

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Место рождения

Шлеталь, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

20.03.1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1762

Отец: Клейн Иоганнес Филипп

Мать: Нейсс Оттилия

Шлеталь, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
21.03.1762
Шлеталь, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
10.08.1786

Сын: Клейн Лоренц

Мать ребёнка: Даннер Мария Магдалена

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1809 ст.
Лиманское, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даннер Мария Магдалена

Смерть
Неизвестно
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