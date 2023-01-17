Клейн (Klein) Филипп (Philippus)
Место рожденияШлеталь, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения20.03.1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1762
Отец: Клейн Иоганнес Филипп
Мать: Нейсс Оттилия
Шлеталь, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
21.03.1762
Шлеталь, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
10.08.1786
Сын: Клейн Лоренц
Мать ребёнка: Даннер Мария Магдалена
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1809 ст.
Лиманское, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Даннер Мария Магдалена
Смерть
Неизвестно