Краснов Анатолий
Место рожденияс.Косиха Алтайский край
Дата рождения29.03.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1960
с.Косиха Алтайский край
Образование
С 01.09.1967 по 31.05.1973
6 классов-Косихинская средняя школа
Место жительства
12.08.1973
с Алтайского края в Самарскую область
Образование
С 01.09.1973 по 01.07.1975
7-8 класс Красноярская средняя школа
Образование
С 01.09.1975 по 26.06.1979
Куйбышевский техникум железно-дорожного транспорта
Бракосочетание
18.08.1978
Жена: Краснова Лидия
Рождение ребёнка
06.05.1979
Сын: Краснов Дмитрий
Мать ребёнка: Краснова Лидия
Военная служба
27.10.1979
СМЧМ г.Самара
Демобилизация
28.11.1981
г.Саратов
Военная служба
Неизвестно
Олимпийские игры-80 г.Москва