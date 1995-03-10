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Краснов Анатолий

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Место рождения

с.Косиха Алтайский край

Дата рождения

29.03.1960

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1960

Отец: Краснов Николай Кириллович

Мать: Краснова Эмма Владимировна

с.Косиха Алтайский край
Образование
С 01.09.1967 по 31.05.1973
6 классов-Косихинская средняя школа
Место жительства
12.08.1973
с Алтайского края в Самарскую область
Образование
С 01.09.1973 по 01.07.1975
7-8 класс Красноярская средняя школа
Образование
С 01.09.1975 по 26.06.1979
Куйбышевский техникум железно-дорожного транспорта
Бракосочетание
18.08.1978

Жена: Краснова Лидия

Рождение ребёнка
06.05.1979

Сын: Краснов Дмитрий

Мать ребёнка: Краснова Лидия

Военная служба
27.10.1979
СМЧМ г.Самара
Демобилизация
28.11.1981
г.Саратов
Военная служба
Неизвестно
Олимпийские игры-80 г.Москва
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