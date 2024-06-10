Кузьменко Климентий Антонов
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Кузьменко (Кузьменко) Варвара Климентьева
Мать ребёнка: Кузьменко Агафья Стефанова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Кузьменко (Кузьменко) Стефанида Климентьева
Мать ребёнка: Кузьменко Агафья Стефанова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Кузьменко (Кузьменко) Мария Климентьева
Мать ребёнка: Кузьменко Агафья Стефанова
Смерть
Неизвестно