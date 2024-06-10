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Кузьменко Климентий Антонов

Место рождения

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Кузьменко Антон Фёдоров

Мать: Кузьменко Улитта Васильева

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьменко Агафья Стефанова

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Кузьменко (Кузьменко) Варвара Климентьева

Мать ребёнка: Кузьменко Агафья Стефанова

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Кузьменко (Кузьменко) Стефанида Климентьева

Мать ребёнка: Кузьменко Агафья Стефанова

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Кузьменко (Кузьменко) Мария Климентьева

Мать ребёнка: Кузьменко Агафья Стефанова

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Смерть
Неизвестно

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