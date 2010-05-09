Конторина (Смирнова) Александра Александровна
Место рождения
Дата рождения10.10.1932
Дата смерти09.05.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.09.1958
Дочь: Чернова (Конторина) Валентина Леонидовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.02.1961
Дочь: Зорьева (Конторина) Наталья Леонидовна
Отец ребёнка: Конторин Леонид Яковлевич
Рождение ребёнка
28.05.1963
Дочь: Русова (Конторина) Людмила Леонидовна
Отец ребёнка: Конторин Леонид Яковлевич
Смерть
09.05.2010
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно