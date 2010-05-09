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Конторина (Смирнова) Александра Александровна

Место рождения

Кротово, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

10.10.1932

Дата смерти

09.05.2010

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1932

Отец: Смирнов Александр Яковлевич Немой

Мать: Смирнова (Смирнова) Перасковья Захаровна

Кротово, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конторин Леонид Яковлевич

Рождение ребёнка
21.09.1958

Дочь: Чернова (Конторина) Валентина Леонидовна

Отец ребёнка: не указан

Кротово, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1961

Дочь: Зорьева (Конторина) Наталья Леонидовна

Отец ребёнка: Конторин Леонид Яковлевич

Кротово, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
28.05.1963

Дочь: Русова (Конторина) Людмила Леонидовна

Отец ребёнка: Конторин Леонид Яковлевич

Кротово, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Смерть
09.05.2010
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно

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