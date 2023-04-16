Турецких Анатолий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турецких Анатолий Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1991

Дочь: Райкова Анастасия Анатольевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.11.1995

Сын: Турецких Демьян Анатольевич

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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