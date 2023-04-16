Турецких Анатолий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1991
Дочь: Райкова Анастасия Анатольевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.11.1995
Сын: Турецких Демьян Анатольевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности