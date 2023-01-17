Гусева Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762 ст.

Дата смерти

1785 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777 ст.

Сын: Гусев Даниил Лаврентьевич

Отец ребёнка: Гусев Лаврентий Антонович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1780 ст.

Сын: Гусев Фома Лаврентьевич

Отец ребёнка: Гусев Лаврентий Антонович

Ольховатка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Лаврентий Антонович

Первая жена.
Смерть
1785 ст.
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