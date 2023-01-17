Гусева Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762 ст.
Дата смерти1785 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777 ст.
Сын: Гусев Даниил Лаврентьевич
Отец ребёнка: Гусев Лаврентий Антонович
Рождение ребёнка
1780 ст.
Отец ребёнка: Гусев Лаврентий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Первая жена.
Смерть
1785 ст.