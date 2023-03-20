Данилов Абрам Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Данилов Осип Федулович
Мать: Данилова Парасковья
Рождение ребёнка
1886
Сын: Данилов Деметрий Абрамович
Мать ребёнка: Данилова Матрена Абакумнова
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Мария Абрамова
Мать ребёнка: Данилова Матрена Абакумнова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно