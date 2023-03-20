Данилов Абрам Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Абрам Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Данилов Осип Федулович

Мать: Данилова Парасковья

Рождение ребёнка
1886

Сын: Данилов Деметрий Абрамович

Мать ребёнка: Данилова Матрена Абакумнова

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мария Абрамова

Мать ребёнка: Данилова Матрена Абакумнова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Матрена Абакумнова

Смерть
Неизвестно
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