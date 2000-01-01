Меркушева Неонила Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Авдотия Харитоновна
Отец ребёнка: Меркушев Харитон Фёдорович
Рождение ребёнка
28.12.1856 ст.
Сын: Меркушев Косма Харитонович
Отец ребёнка: Меркушев Харитон Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858