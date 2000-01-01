Меркушева Неонила Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева Неонила Ларионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Авдотия Харитоновна

Отец ребёнка: Меркушев Харитон Фёдорович

Рождение ребёнка
28.12.1856 ст.

Сын: Меркушев Косма Харитонович

Отец ребёнка: Меркушев Харитон Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Харитон Фёдорович

Смерть
После 1858
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