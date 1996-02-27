(Кашина) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.12.1903
Дата смерти27.02.1996
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1903
Отец: Кашин Иван
Рождение ребёнка
22.03.1929
Сын: Снегирев Георгий Васильевич
Шурала, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.06.1937
Дочь: Стагурская Тамара Давыдовна
станция Шурала, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.04.1940
Дочь: Волженина Маргарита Михайловна
Отец ребёнка: Богомазов Михаил Варфоломеевич
станция Шурала, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.02.1996