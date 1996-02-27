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(Кашина) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Арти, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

07.12.1903

Дата смерти

27.02.1996

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1903

Отец: Кашин Иван

Мать: не указана

Арти, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.03.1929

Сын: Снегирев Георгий Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Шурала, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.06.1937

Дочь: Стагурская Тамара Давыдовна

Отец ребёнка: не указан

станция Шурала, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.04.1940

Дочь: Волженина Маргарита Михайловна

Отец ребёнка: Богомазов Михаил Варфоломеевич

станция Шурала, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Иван Иванович

Арти, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомазов Михаил Варфоломеевич

Смерть
27.02.1996
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