Юдо Леон Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти13.04.1843
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Сын: Юдо Адам Леонтьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1809
Сын: Юдо Демид Леонтьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1815
Сын: Юдо Илья Леонтьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
08.08.1827
Мать ребёнка: ?
Смерть
13.04.1843
Причина смерти: Естественная смерть/старость