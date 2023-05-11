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Юдо Леон Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

13.04.1843

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Юдо Иосиф

Мать: ?

Рождение ребёнка
1802

Сын: Юдо Адам Леонтьевич

Мать ребёнка: ?

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Юдо Демид Леонтьевич

Мать ребёнка: ?

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Юдо Илья Леонтьевич

Мать ребёнка: ?

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
08.08.1827

Сын: Юдо Михаил Леонтьевич

Мать ребёнка: ?

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Смерть
13.04.1843
Карпиловка, Червенский район, Минская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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