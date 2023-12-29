Елисеева (Елисеева) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Елисеева) Екатерина Васильевна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1837

Муж: Елисеев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Елисеева) Ефросинья Васильевна

Отец ребёнка: Елисеев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Елисеев Никандр Васильевич

Отец ребёнка: Елисеев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Елисеева) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Елисеев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Елисеева) Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Елисеев Василий Алексеевич

Смерть
После 1860

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