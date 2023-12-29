Елисеева (Елисеева) Екатерина Васильевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1837
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Елисеева) Ефросинья Васильевна
Отец ребёнка: Елисеев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Елисеев Никандр Васильевич
Отец ребёнка: Елисеев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Елисеева) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Елисеев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Елисеева) Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Елисеев Василий Алексеевич
Смерть
После 1860