Нефёдова (Порфирьева) Фёкла Иринарховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНефёдова (Порфирьева) Фёкла Иринарховна

Нефёдова (Порфирьева) Фёкла Иринарховна

avatar

Место рождения

Фадеевка, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.08.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1885

Отец: Порфирьев Иринарх

Мать: Евгения

Фадеевка, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.10.1910

Дочь: Амосова Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Нефёдов Степан Андреевич

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.02.1916

Сын: Нефёдов Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Нефёдов Степан Андреевич

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Нефёдов Степан Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нефёдов Антон Степанович

Отец ребёнка: Нефёдов Степан Андреевич

Смерть
Неизвестно
Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close