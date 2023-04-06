Нефёдова (Порфирьева) Фёкла Иринарховна
Место рождения
Дата рождения16.08.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1885
Отец: Порфирьев Иринарх
Мать: Евгения
Рождение ребёнка
16.10.1910
Дочь: Амосова Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Нефёдов Степан Андреевич
Рождение ребёнка
03.02.1916
Отец ребёнка: Нефёдов Степан Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Нефёдов Степан Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Нефёдов Степан Андреевич
Смерть
Неизвестно