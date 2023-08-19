Рукавишникова Маргарита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукавишникова Маргарита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рукавишникова Диана Константиновна

Отец ребёнка: Рукавишников Константин Вячеславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирилл Константинович

Отец ребёнка: Рукавишников Константин Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукавишников Константин Вячеславович

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