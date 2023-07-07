Беликов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беликов Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1984

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

1965 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1984

Отец: Беликов Сергей Петрович

Мать: Свистунова Елена Александровна

Бракосочетание
23.09.2011

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.06.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.12.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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