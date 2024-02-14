Горюнов Илья Евфимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горюнов Илья Евфимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Горюнова) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
07.03.1897

Дочь: (Горюнов) Анна

Мать ребёнка: (Горюнова) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
24.02.1914

Сын: Василий

Мать ребёнка: (Горюнова) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
06.04.1918

Дочь: Александра

Мать ребёнка: (Горюнова) Мария Федоровна

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