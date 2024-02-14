Горюнов Илья Евфимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1897
Дочь: (Горюнов) Анна
Мать ребёнка: (Горюнова) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
24.02.1914
Сын: Василий
Мать ребёнка: (Горюнова) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
06.04.1918
Дочь: Александра
Мать ребёнка: (Горюнова) Мария Федоровна