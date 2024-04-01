Рыстенко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1836
Дата смерти22.09.1913
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1836
Отец: Рыстенко Терентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Педанова (Рыстенко) Елизавета
Мать ребёнка: Рыстенко (Габбе) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рыстенко) София
Мать ребёнка: Рыстенко (Габбе) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыстенко (Габбе) Мария
Рождение ребёнка
1869
Сын: Рыстенко Владимир
Мать ребёнка: Рыстенко (Габбе) Мария
Рождение ребёнка
30.10.1880
Сын: Рыстенко Александр
Мать ребёнка: Рыстенко (Габбе) Мария
Смерть
22.09.1913