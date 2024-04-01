Рыстенко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыстенко Василий

Рыстенко Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1836

Дата смерти

22.09.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1836

Отец: Рыстенко Терентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Педанова (Рыстенко) Елизавета

Мать ребёнка: Рыстенко (Габбе) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рыстенко) София

Мать ребёнка: Рыстенко (Габбе) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыстенко (Габбе) Мария

Рождение ребёнка
1869

Сын: Рыстенко Владимир

Мать ребёнка: Рыстенко (Габбе) Мария

Рождение ребёнка
30.10.1880

Сын: Рыстенко Александр

Мать ребёнка: Рыстенко (Габбе) Мария

Одесса, Одеська область
Смерть
22.09.1913
Одесса, Одеська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.