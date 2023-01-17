Фаддиев Логин(?) Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти1895
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Фаддиев ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Клавдия Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клавдия Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
92,93
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1895