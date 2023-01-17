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Фаддиев Логин(?) Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

1895

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Фаддиев ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Фаддиев Иван Логинов(?)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Фаддиев Егор Логинов(?)

Мать ребёнка: Клавдия Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клавдия Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
92,93
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1895
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