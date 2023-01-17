Кузнецов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Владимир Николаевич

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

09.07.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1949

Отец: Кузнецов Федор Павлович

Мать: Кузнецова Зоя Петровна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Любовь

Смерть
Неизвестно
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