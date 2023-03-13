Саломахина Ефросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1845
Дочь: Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Саломахин Никита Самсонович
Рождение ребёнка
14.12.1847
Дочь: Анисия Никитична
Отец ребёнка: Саломахин Никита Самсонович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Соломахин Василий Никитович
Отец ребёнка: Саломахин Никита Самсонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саломахин Андрей Никитович
Отец ребёнка: Саломахин Никита Самсонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно