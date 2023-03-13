Саломахина Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломахина Ефросинья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1845

Дочь: Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Саломахин Никита Самсонович

Рождение ребёнка
14.12.1847

Дочь: Анисия Никитична

Отец ребёнка: Саломахин Никита Самсонович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Соломахин Василий Никитович

Отец ребёнка: Саломахин Никита Самсонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саломахин Андрей Никитович

Отец ребёнка: Саломахин Никита Самсонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саломахин Никита Самсонович

Смерть
Неизвестно
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