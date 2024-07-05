Трусов Константин Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТрусов Константин

Трусов Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трусов Валентин Константинович

Мать ребёнка: Трусова (Кузнецова) Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трусов Владимир Константинович

Мать ребёнка: Трусова (Кузнецова) Екатерина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трусова (Кузнецова) Екатерина Степановна

Смерть
Неизвестно

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