(Еркина) Анфиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Носков Пимен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носков Виктор
Отец ребёнка: Носков Пимен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носков Николай
Отец ребёнка: Носков Пимен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носков Алексей
Отец ребёнка: Носков Пимен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носков Владимир
Отец ребёнка: Носков Пимен
Смерть
Неизвестно