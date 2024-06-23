(Еркина) Анфиса Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Еркина) Анфиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носков Пимен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носков Виктор

Отец ребёнка: Носков Пимен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носков Николай

Отец ребёнка: Носков Пимен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носков Алексей

Отец ребёнка: Носков Пимен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носков Владимир

Отец ребёнка: Носков Пимен

Смерть
Неизвестно

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