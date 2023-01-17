Годлевский Станислав Теофилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Годлевский Станислав Теофилович

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Место рождения

Польша, Ломзенская губ., Мозовецкий уезд., д. Камень-Рупе

Дата рождения

1894

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Польша, Ломзенская губ., Мозовецкий уезд., д. Камень-Рупе
Рождение ребёнка
13.07.1927

Дочь: Годлевская Надежда Станиславовна

Мать ребёнка: Годлевская Зинаида Петровна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Смерть
1937
Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
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