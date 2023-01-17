Годлевский Станислав Теофилович
Место рожденияПольша, Ломзенская губ., Мозовецкий уезд., д. Камень-Рупе
Дата рождения1894
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Польша, Ломзенская губ., Мозовецкий уезд., д. Камень-Рупе
Рождение ребёнка
13.07.1927
Дочь: Годлевская Надежда Станиславовна
Мать ребёнка: Годлевская Зинаида Петровна
Орёл, город Орёл, Орловская область
Смерть
1937
Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область