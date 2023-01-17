Тищенко Геннадий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТищенко Геннадий Ильич

Тищенко Геннадий Ильич

avatar

Место рождения

Труд-Рассвет, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

Вычислено 26.05.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 26.05.1960

Отец: Тищенко Илья Трофимович

Мать: Тищенко Мария Арсентьевна

Труд-Рассвет, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Вычислено 17.11.1982

Сын: Бойко Денис Геннадьевич

Мать ребёнка: Тищенко Нина Васильевна

Лангепас, город Лангепас, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Сводный брат
Рождение ребёнка
23.11.1993

Дочь: Тищенко Александра Геннадьевна

Мать ребёнка: Тищенко Анна Григорьевна

Лангепас, город Лангепас, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тищенко Анна Григорьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close