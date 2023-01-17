Тищенко Геннадий Ильич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 26.05.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 26.05.1960
Отец: Тищенко Илья Трофимович
Рождение ребёнка
Вычислено 17.11.1982
Мать ребёнка: Тищенко Нина Васильевна
Сводный брат
Рождение ребёнка
23.11.1993
Дочь: Тищенко Александра Геннадьевна
Мать ребёнка: Тищенко Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тищенко Анна Григорьевна