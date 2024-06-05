Давыдова (Кобзина) Татьяна Петровна
Место рожденияСибирь
Дата рождения26.02.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Брус Яков Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.04.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брус Яков Егорович
Рождение ребёнка
14.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Давыдов Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: инсульт
Похороны
Неизвестно