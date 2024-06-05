Давыдова (Кобзина) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Кобзина) Татьяна Петровна

Место рождения

Сибирь

Дата рождения

26.02.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1919

Отец: Кобзин Петр Яковлевич

Мать: Кобзина (Пустомолотова) Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брус Яков Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
04.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брус Яков Егорович

Рождение ребёнка
14.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: инсульт
Похороны
Неизвестно

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