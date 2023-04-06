Параскева Мортимьянова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1804 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.02.1820 ст.
Муж: Прокопий Иванов
Удельного ведомства деревни Трещалинки крестьянской сын Прокопий Иванов 16-ть лет вотчины тогож Удельного ведомства и деревни Трищелинки с крестьянской дочерью девицей Параскевой Мортимияновую 16-ти л... Показать все
Рождение ребёнка
10.12.1820 ст.
Сын: Степан Прокопиев
Отец ребёнка: Прокопий Иванов
Удельного ведомства деревни Трищеленки у крестьянина Прокопия Иванова с женой его Параскевою Мортемияновою родился сын ему же имя наречено Степан. Крещен 12-го дня. Восприемники были той же деревни кр... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.
Дочь: Татьяна Прокопиева
Отец ребёнка: Прокопий Иванов
Рождение ребёнка
14.08.1825 ст.
Сын: Петр Прокопиев
Отец ребёнка: Прокопий Иванов
Удельного ведомства деравни Трищелинки у крестьянина Прокопия Иванова с женою его Параскевою Мартимьяновую родился сын. Ему же имя наречено Петр. Восприимниками были той же деревни крестьянский сын Ан... Показать все
Рождение ребёнка
04.01.1829 ст.
Дочь: Татьяна Прокопиева
Отец ребёнка: Прокопий Иванов
Удельного ведомства деравни Трищелинки у крестьянина Прокопия Иванова с женою его Параскевою Мартимьяновую родися дочь. Ей же имя наречено Татьяна. Восприимниками были вотчины помещика Матфея Белокор... Показать все
Смерть
Неизвестно