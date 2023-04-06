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Параскева Мортимьянова

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Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Вычислено 1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

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АП
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Место
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Рождение
Вычислено 1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
21.02.1820 ст.

Муж: Прокопий Иванов

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трещалинки крестьянской сын Прокопий Иванов 16-ть лет вотчины тогож Удельного ведомства и деревни Трищелинки с крестьянской дочерью девицей Параскевой Мортимияновую 16-ти л... Показать все
Рождение ребёнка
10.12.1820 ст.

Сын: Степан Прокопиев

Отец ребёнка: Прокопий Иванов

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищеленки у крестьянина Прокопия Иванова с женой его Параскевою Мортемияновою родился сын ему же имя наречено Степан. Крещен 12-го дня. Восприемники были той же деревни кр... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.

Дочь: Татьяна Прокопиева

Отец ребёнка: Прокопий Иванов

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1825 ст.

Сын: Петр Прокопиев

Отец ребёнка: Прокопий Иванов

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деравни Трищелинки у крестьянина Прокопия Иванова с женою его Параскевою Мартимьяновую родился сын. Ему же имя наречено Петр. Восприимниками были той же деревни крестьянский сын Ан... Показать все
Рождение ребёнка
04.01.1829 ст.

Дочь: Татьяна Прокопиева

Отец ребёнка: Прокопий Иванов

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деравни Трищелинки у крестьянина Прокопия Иванова с женою его Параскевою Мартимьяновую родися дочь. Ей же имя наречено Татьяна. Восприимниками были вотчины помещика Матфея Белокор... Показать все
Смерть
Неизвестно
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